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Результаты игрового дня КХЛ 14 февраля 2025 года

Результаты игрового дня КХЛ 14 февраля 2025 года
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Сегодня, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5)     2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5)     3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин) – 03:28 (5x5)     0:2 Сергеев (Каюмов, Гернат) – 32:38 (5x5)     0:3 Сурин (Полунин, Алексеев) – 34:10 (5x5)     1:3 Подшивалов (Муханов, Думбадзе) – 38:57 (5x5)     1:4 Рафиков (Фрейз, Кирьянов) – 39:58 (5x5)     1:5 Иванов (А. Радулов, Никулин) – 47:00 (5x5)    

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 84 очка за 56 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 73 очка в 54 матчах. 72 очка после 54 игр — у «Ак Барса», который находится на третьей строчке.

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