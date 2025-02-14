Результаты игрового дня КХЛ 14 февраля 2025 года

Сегодня, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 84 очка за 56 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 73 очка в 54 матчах. 72 очка после 54 игр — у «Ак Барса», который находится на третьей строчке.