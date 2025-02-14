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Тренер «Салавата» Козлов: особенные эмоции — обыграть «Ак Барс» в юбилей

Тренер «Салавата» Козлов: особенные эмоции — обыграть «Ак Барс» в юбилей
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (3:0) в «зелёном дерби».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5)     2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5)     3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)    

«Огромное спасибо ребятам за победу. За то, с какой самоотдачей и с какими эмоциями они играли. Арена сегодня была феноменальной. Были моменты, когда нам было трудно, они закрывали нас в меньшинстве, но ребята бились друг за друга и вырвали победу у очень серьёзного соперника. Вязовой молодец, сыграл «на ноль».

Как команда поздравила с юбилеем, помимо победы? Этого достаточно. Победа над «Ак Барсом» в день рождения… Даже не могу поверить, что мне уже 50 лет. Конечно, особенные эмоции — обыграть «Ак Барс» в юбилей, не буду скрывать. Ребятам спасибо огромное. Были опасения, что могло всё сложиться в другую сторону», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 54 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке.

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