Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал крупную победу над «Северсталью»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о крупной победе своей команды над «Северсталью» в гостях (5:1).

«Хороший первый период ввёл всех в тонус. Парни выдержали этот темп. Где надо, Алексей Мельничук помог. Хорошо, что все три периода мы смогли держать эту скорость. Хоккей — командный вид спорта. Вопросы есть ко всем. Сегодня команда сыграла — и оборона, и нападающие, и вратарь. Выделять кого-то при поражениях или победах не в наших правилах.

То, что мы первыми вышли в плей-офф, наверное, давит на игроков. Прятаться от этого точно не надо, с этим нужно справиться. Это такая же точка роста — как плохие игры и хорошие, так и лидерство», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.