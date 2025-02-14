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Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал крупную победу над «Северсталью»

Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал крупную победу над «Северсталью»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о крупной победе своей команды над «Северсталью» в гостях (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин) – 03:28 (5x5)     0:2 Сергеев (Каюмов, Гернат) – 32:38 (5x5)     0:3 Сурин (Полунин, Алексеев) – 34:10 (5x5)     1:3 Подшивалов (Муханов, Думбадзе) – 38:57 (5x5)     1:4 Рафиков (Фрейз, Кирьянов) – 39:58 (5x5)     1:5 Иванов (А. Радулов, Никулин) – 47:00 (5x5)    

«Хороший первый период ввёл всех в тонус. Парни выдержали этот темп. Где надо, Алексей Мельничук помог. Хорошо, что все три периода мы смогли держать эту скорость. Хоккей — командный вид спорта. Вопросы есть ко всем. Сегодня команда сыграла — и оборона, и нападающие, и вратарь. Выделять кого-то при поражениях или победах не в наших правилах.

То, что мы первыми вышли в плей-офф, наверное, давит на игроков. Прятаться от этого точно не надо, с этим нужно справиться. Это такая же точка роста — как плохие игры и хорошие, так и лидерство», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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