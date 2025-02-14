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Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о крупном поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о крупном поражении от «Локомотива»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал крупное поражение от ярославского «Локомотива» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин) – 03:28 (5x5)     0:2 Сергеев (Каюмов, Гернат) – 32:38 (5x5)     0:3 Сурин (Полунин, Алексеев) – 34:10 (5x5)     1:3 Подшивалов (Муханов, Думбадзе) – 38:57 (5x5)     1:4 Рафиков (Фрейз, Кирьянов) – 39:58 (5x5)     1:5 Иванов (А. Радулов, Никулин) – 47:00 (5x5)    

— Сегодня, в принципе, мы неплохо начали. В первом периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить. Увы, мы полностью провалили второй период. Инициатива перешла к «Локомотиву». Собственно, они этим и воспользовались. Потом уже было сложно что-то сделать. «Локомотив» — та команда, которая умеет играть по счёту, и они довели матч до победы.

— Неделя без игр – и сразу такой соперник. Это сказалось как-то?
– По результату – да, сказалось. Мы не будем оправдываться. Мы готовились, вы видели, мы неплохо начали, но увы, не хватило концентрации. Мы перестали контролировать шайбу во втором периоде, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале.

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