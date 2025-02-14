Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о крупном поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал крупное поражение от ярославского «Локомотива» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Сегодня, в принципе, мы неплохо начали. В первом периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить. Увы, мы полностью провалили второй период. Инициатива перешла к «Локомотиву». Собственно, они этим и воспользовались. Потом уже было сложно что-то сделать. «Локомотив» — та команда, которая умеет играть по счёту, и они довели матч до победы.
— Неделя без игр – и сразу такой соперник. Это сказалось как-то?
– По результату – да, сказалось. Мы не будем оправдываться. Мы готовились, вы видели, мы неплохо начали, но увы, не хватило концентрации. Мы перестали контролировать шайбу во втором периоде, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале.
- 14 февраля 2025
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