Рушан Рафиков повторил клубный рекорд «Локомотива» по голам среди защитников
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков забросил 56-ю шайбу за ярославскую команду в матче с «Северсталью» (5:1) и повторил клубный снайперский рекорд в Континентальной хоккейной лиге для защитников, который он теперь делит с Александром Гуськовым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин) – 03:28 (5x5) 0:2 Сергеев (Каюмов, Гернат) – 32:38 (5x5) 0:3 Сурин (Полунин, Алексеев) – 34:10 (5x5) 1:3 Подшивалов (Муханов, Думбадзе) – 38:57 (5x5) 1:4 Рафиков (Фрейз, Кирьянов) – 39:58 (5x5) 1:5 Иванов (А. Радулов, Никулин) – 47:00 (5x5)
На 40-й минуте Рушан Рафиков с передач Байрона Фрейза и Никиты Кирьянова забросил четвёртую шайбу в матче.
Всего на счету Рафикова 589 встреч, в которых 28-летний игрок обороны набрал 188 очков — забросил 56 шайб и отдал 132 результативные передачи. Помимо «Локомотива», в КХЛ Рушан провёл 17 матчей за владивостокский «Адмирал».
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