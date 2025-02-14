Рушан Рафиков повторил клубный рекорд «Локомотива» по голам среди защитников

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков забросил 56-ю шайбу за ярославскую команду в матче с «Северсталью» (5:1) и повторил клубный снайперский рекорд в Континентальной хоккейной лиге для защитников, который он теперь делит с Александром Гуськовым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

На 40-й минуте Рушан Рафиков с передач Байрона Фрейза и Никиты Кирьянова забросил четвёртую шайбу в матче.

Всего на счету Рафикова 589 встреч, в которых 28-летний игрок обороны набрал 188 очков — забросил 56 шайб и отдал 132 результативные передачи. Помимо «Локомотива», в КХЛ Рушан провёл 17 матчей за владивостокский «Адмирал».