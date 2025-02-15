Тренер сборной Финляндии объяснил решение заменить голкипера после 1:6 от США

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен сообщил, что поменяет вратаря на второй матч Турнира четырёх наций со сборной Швеции после неудачного старта с командой США (1:6). В игре с «Тре Крунур» место в воротах финнов займёт Кевин Ланкинен, в матче с США их защищал Юусе Сарос.

«У нас три хороших вратаря, это хорошая ситуация для нас. Юс был действительно хорош в первые 40 минут, но 6:1, так что мы должны что-то делать», — приводит слова Пеннанена официальный сайт НХЛ.

В первом для себя матче Турнира четырёх наций с командой США сборная Финляндии открыла счёт на восьмой минуте, но после этого пропустила шесть шайб подряд — по одной в первом и втором периодах, две на первой минуте третьего периода, а также на 43-й и 52-й минутах. Голкипер Юусе Сарос отразил 26 из 32 бросков в створ (81,25%).

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