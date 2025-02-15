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Тренер сборной Финляндии объяснил решение заменить голкипера после 1:6 от США

Тренер сборной Финляндии объяснил решение заменить голкипера после 1:6 от США
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Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен сообщил, что поменяет вратаря на второй матч Турнира четырёх наций со сборной Швеции после неудачного старта с командой США (1:6). В игре с «Тре Крунур» место в воротах финнов займёт Кевин Ланкинен, в матче с США их защищал Юусе Сарос.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21     1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04     1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp)     1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26     1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00     1:6 Ткачук (Веренски, Айкел) – 51:13 (pp)    

«У нас три хороших вратаря, это хорошая ситуация для нас. Юс был действительно хорош в первые 40 минут, но 6:1, так что мы должны что-то делать», — приводит слова Пеннанена официальный сайт НХЛ.

В первом для себя матче Турнира четырёх наций с командой США сборная Финляндии открыла счёт на восьмой минуте, но после этого пропустила шесть шайб подряд — по одной в первом и втором периодах, две на первой минуте третьего периода, а также на 43-й и 52-й минутах. Голкипер Юусе Сарос отразил 26 из 32 бросков в створ (81,25%).

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций

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