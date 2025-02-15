«Игра уровня плей-офф». Защитник «Салавата» Василевский — о «зелёном дерби» с «Ак Барсом»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу уфимцев в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:0).

– Сегодня у Виктора Козлова юбилей, он выдающийся игрок, легенда «Салавата Юлаева», так что мы обязаны были выиграть в такой день. Пришёл полный стадион, болельщики гнали нас вперёд. Вязовой нас подтащил сегодня, игра уровня плей-офф.

– Три победы в «зелёном дерби» в Уфе. Домашние стены так помогают? Чувствуется, что градус дерби в Уфе особенный?

– Конечно, здесь болеют намного сильнее, чем в Казани.

– Насколько было важно выкладываться и биться за Семёна Вязового? Потому что это его первое дерби в стартовом составе.

– Да, мы хотели ему помочь, но в итоге он помог нам. Мы старались действовать так, чтобы его особо не нагружали, но он нас очень здорово выручил, спасибо ему, — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».

21-летний голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой в матче с «Ак Барсом» сохранил свои ворота «сухими», отразив 30 из 30 бросков в створ.

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