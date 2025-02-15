Нападающий «Салавата» Набиев рассказал, что было ключевым в победном матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Набиев прокомментировал победу своей команды над казанским «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0).

– Замечательное дерби, болельщикам спасибо за отличные эмоции, они сильно гнали нас вперёд. Думаю, ключевым было то, что нас тащил Вязовой, мы были где-то лучше в стыках и единоборствах. И смогли реализовать свои моменты.

– Насколько важно было первым отличиться в матче? Проще действовать, когда открываешь счёт?

– Думаю, гол заводит команду, все понимают ответственность, игроки идут вперёд и доводят дело до конца.

– Сегодня день рождения у главного тренера. Насколько это влияло дополнительно на результат?

– Очень сильно влияло. Хотели поздравить Виктора Козлова, Саша Хмелевский ещё сильно замотивировал команду перед игрой, — приводит слова Набиева пресс-служба «Салавата Юлаева».

Нападающий Артём Набиев на 28-й минуте матча стал автором первой заброшенной шайбы хозяев площадки. 21-летний голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой сохранил свои ворота «сухими», отразив 30 из 30 бросков в створ. Главному тренеру уфимцев Виктору Козлову 14 февраля 2025 года исполнилось 50 лет.

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