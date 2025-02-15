Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата» Набиев рассказал, что было ключевым в победном матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата» Набиев рассказал, что было ключевым в победном матче с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Набиев прокомментировал победу своей команды над казанским «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5)     2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5)     3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)    

– Замечательное дерби, болельщикам спасибо за отличные эмоции, они сильно гнали нас вперёд. Думаю, ключевым было то, что нас тащил Вязовой, мы были где-то лучше в стыках и единоборствах. И смогли реализовать свои моменты.

– Насколько важно было первым отличиться в матче? Проще действовать, когда открываешь счёт?
– Думаю, гол заводит команду, все понимают ответственность, игроки идут вперёд и доводят дело до конца.

– Сегодня день рождения у главного тренера. Насколько это влияло дополнительно на результат?
– Очень сильно влияло. Хотели поздравить Виктора Козлова, Саша Хмелевский ещё сильно замотивировал команду перед игрой, — приводит слова Набиева пресс-служба «Салавата Юлаева».

Нападающий Артём Набиев на 28-й минуте матча стал автором первой заброшенной шайбы хозяев площадки. 21-летний голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой сохранил свои ворота «сухими», отразив 30 из 30 бросков в створ. Главному тренеру уфимцев Виктору Козлову 14 февраля 2025 года исполнилось 50 лет.

Регулярный чемпионат КХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат КХЛ. Турнирная таблица

Видео: К новому сезону КХЛ «Кинопоиск» выпустил ролик с пасхалками

Материалы по теме
«Игра уровня плей-офф». Защитник «Салавата» Василевский — о «зелёном дерби» с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android