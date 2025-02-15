«Слава богу, слухи остались слухами». Главный тренер «Лады» – о возможном слиянии с АКМ

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал о ситуации с возможным объединением тольяттинского клуба с тульским АКМ.

– Как тольяттинец, как отреагировали на слухи о слиянии «Лады» и АКМ?

– Слава богу, слухи остались слухами. Команде предлагали хорошие деньги, чтобы остаться на плаву. От этого и отталкивалось предыдущее руководство. Первые разговоры пошли ещё в мае, когда я подписывал контракт. Клубу были готовы дать определённые деньги, которых не хватало для бюджета. Но потом, видимо, повлияло общественное мнение. Всё-таки «Лада» – заслуженная команда с традициями и амбициями, многое привнесла в советский и российский хоккей. Это возможное слияние, изменение статуса клуба, логотипа, названия вызвало отторжение в болельщицкой среде. Думаю, это и повлияло на окончательное решение, – сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Лада» набрала 42 очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает десятое место в таблице Восточной конференции, отставание тольяттинцев от зоны плей-офф составляет 16 очков при двух играх в запасе. В активе АКМ 67 очков в 52 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и десятая строчка в общей турнирной таблице лиги из 33 клубов.

Полное интервью с Павлом Зубовым читайте на «Чемпионате» после 9:00

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