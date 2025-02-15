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Сборная Канады может выйти с пятью защитниками на матч Турнира четырёх наций с США

Сборная Канады может выйти с пятью защитниками на матч Турнира четырёх наций с США
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Защитник сборной Канады Кейл Макар пропустил плановую тренировку 14 февраля на Турнире четырех наций из‑за недомогания, сообщает официальный сайт НХЛ.

Таким образом, в составе «кленовых листьев» осталось лишь пять здоровых защитников из семи заявленных на турнир (три пары основных и один запасной). Ранее стало известно, что защитник «Вегас Голден Найтс» и сборной канады Ши Теодор получил травму верхней части тела в стартовой игре со Швецией (4:3 ОТ) и не сможет сыграть в оставшихся матчах Турнира четырёх наций.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ночь с 15 на 16 февраля канадцы проведут матч 2-го тура соревнования со сборной США. По итогам 1-го тура американцы лидируют с тремя очками, Канада набрала два очка и находится на второй строчке таблицы.

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций

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