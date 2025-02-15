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Тренер сборной Канады высказался о ситуации с защитниками перед матчем с США

Тренер сборной Канады высказался о ситуации с защитниками перед матчем с США
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Главный тренер сборной Канады на Турнире четырёх наций Джон Купер прокомментировал ситуацию с защитниками своей команды. Ранее стало известно, что защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар пропустил тренировку национальной команды. Таким образом, в распоряжении Джона Купера осталось только пять здоровых игроков обороны.

«Посмотрим, что будет завтра. Пока не могу точно оценить ситуацию. В конце концов, нужно просто адаптироваться. Надеюсь, Кейл всё‑таки будет в порядке к завтрашнему дню», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ночь с 15 на 16 февраля мск канадцы проведут матч 2-го тура Турнира четырёх наций со сборной США. По итогам 1-го тура американцы лидируют с тремя очками, Канада набрала два очка и находится на второй строчке таблицы.

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций

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