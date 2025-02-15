Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Появились новые кадры занятия Александра Овечкина и Дарюса Каспарайтиса в спортзале

Появились новые кадры занятия Александра Овечкина и Дарюса Каспарайтиса в спортзале
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ на Турнир четырёх наций, как уже сообщалось ранее, тренируется с олимпийским чемпионом Дарюсом Каспарайтисом. В сети появились кадры, как они закачивают ноги и пресс.

Фото: Аккаунт ADAPT | North Miami Gym в соцсетях

В текущем сезоне НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

Ранее Овечкин в телеграм-канале своей команды анонсировал занятия с Каспарайтисом. Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 22 февраля.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Материалы по теме
Фото
Стало известно, с кем Александр Овечкин будет заниматься во время перерыва в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android