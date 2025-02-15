Появились новые кадры занятия Александра Овечкина и Дарюса Каспарайтиса в спортзале

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ на Турнир четырёх наций, как уже сообщалось ранее, тренируется с олимпийским чемпионом Дарюсом Каспарайтисом. В сети появились кадры, как они закачивают ноги и пресс.

Фото: Аккаунт ADAPT | North Miami Gym в соцсетях

В текущем сезоне НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

Ранее Овечкин в телеграм-канале своей команды анонсировал занятия с Каспарайтисом. Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 22 февраля.

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