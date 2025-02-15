«Адмирал» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:00 мск

Сегодня, 15 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Адмирал» после 55 встреч располагается на восьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 58 очков.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 76 очками после 56 матчей.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух предыдущих встречах сильнее был «Трактор», в одной — «Адмирал».