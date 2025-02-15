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П. Зубов: будем биться за будущее «Лады». Хоккейный бог всё расставит по местам

П. Зубов: будем биться за будущее «Лады». Хоккейный бог всё расставит по местам
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал о будущем тольяттинского клуба.

— Нередко бывает, что помощники уходят из клуба вместе с главным тренером. С Олегом Браташом вы работали недолго, но не было ли таких мыслей у вас?
— Да, такие случаи действительно происходят часто. Например, когда я работал в штабе Дмитрия Квартальнова и мы переходили из одной команды в другую. С Олегом Владимировичем мы встретились только здесь. Совместная работа с ним была хорошей, но это, конечно, не та ситуация, которая у нас была с Квартальновым.

— Фактор неопределённости с будущим «Лады» как-то влиял на ваше решение остаться?
— Как я могу бросить команду в такой ситуации? Я коренной тольяттинец, 100% не пошёл бы на такое. Мы будем биться за будущее команды. Хоккейный бог всё расставит по местам. В конце сезона уже будет необходимо что-то предпринять, чтобы таких вопросов больше не возникало, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Зубовым читайте на «Чемпионате»:
«Я коренной тольяттинец, как я могу бросить команду?» Интервью с главным тренером «Лады»
Эксклюзив
«Я коренной тольяттинец, как я могу бросить команду?» Интервью с главным тренером «Лады»
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