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«Ребята горячие, вратари — в особенности». Кагарлицкий — о потасовке в игре с «Ак Барсом»

«Ребята горячие, вратари — в особенности». Кагарлицкий — о потасовке в игре с «Ак Барсом»
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Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал потасовку вратарей после матча с «Ак Барсом».

— Как отреагировали на эпизод после матча с «Ак Барсом», когда подрались Иван Кульбаков и Амир Мифтахов? Видели когда-нибудь, чтобы вратари устраивали такие стычки?
— Я много чего видел. В этой ситуации просто ребята горячие, недопоняли друг друга. После игры все помирились, пожали руки, и инцидент был исчерпан. Это рабочий момент, не более того. Всё нормально, все в хороших отношениях. Просто это хоккей — здесь ребята горячие, а вратари — в особенности, — приводят слова Кагарлицкого «Известия».

Сегодня, 15 февраля, состоится встреча нижегородского клуба с московским «Спартаком». Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Спартак» — «Торпедо» 15 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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