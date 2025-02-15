«Ребята горячие, вратари — в особенности». Кагарлицкий — о потасовке в игре с «Ак Барсом»

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал потасовку вратарей после матча с «Ак Барсом».

— Как отреагировали на эпизод после матча с «Ак Барсом», когда подрались Иван Кульбаков и Амир Мифтахов? Видели когда-нибудь, чтобы вратари устраивали такие стычки?

— Я много чего видел. В этой ситуации просто ребята горячие, недопоняли друг друга. После игры все помирились, пожали руки, и инцидент был исчерпан. Это рабочий момент, не более того. Всё нормально, все в хороших отношениях. Просто это хоккей — здесь ребята горячие, а вратари — в особенности, — приводят слова Кагарлицкого «Известия».

Сегодня, 15 февраля, состоится встреча нижегородского клуба с московским «Спартаком». Начало игры — в 17:00 мск.