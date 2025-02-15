«Удивился, что у «Лады» нет мощной поддержки». П. Зубов о конфликте руководства и фанатов

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о конфликте руководства тольяттинского клуба и фанатов.

— Обращали ли внимание на конфликт болельщиков с предыдущим руководством клуба?

— Слышал какие-то отголоски, но только недавно мне об этом рассказал болельщик, который поддерживает команду с 1996 года. Я не был здесь 27 лет, ни разу не был в Тольятти на хоккее за это время. Как болеет 7-й сектор, я не знал. В медиапространстве всё равно периодически что-то проскакивало, а сейчас, уже после возвращения фанатов, я понял, что такое 7-й сектор.

— Насколько почувствовали разницу?

— Я до возвращения 7-го сектора успел удивиться, что у нас нет такой мощной поддержки ультрас. Везде такое есть, а у нас не было. Это сердце стадиона, от пульсации которого и создаётся атмосфера, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.