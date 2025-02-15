Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

П. Зубов: Шалунов не грубый игрок, это точно. Происходящее с ним — стечение обстоятельств

П. Зубов: Шалунов не грубый игрок, это точно. Происходящее с ним — стечение обстоятельств
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал об игре форварда «Локомотива» Максима Шалунова, который получал дисквалификацию за грубую игру.

— В «Сибири» вы работали и с Максимом Шалуновым, который в последнее время стал одним из самых обсуждаемых игроков лиги. Считаете ли его грубым хоккеистом?
— Он не грубый игрок — это точно. Его становление произошло на моих глазах. Когда я пришёл в «Сибирь» в 2014 году, Максим играл в четвёртой тройке с Губиным и Жафяровым. Он часто попадал в ротацию, как Серёга Шумаков и Костя Окулов. Вот с ними как раз мы вместе с Андреем Тарасенко тогда и работали.

Чтобы Шалунов был каким-то жёстким игроком? Точно нет. Он очень умный, техничный. То, что сейчас с ним происходит, — стечение обстоятельств, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Зубовым читайте на «Чемпионате»:
«Я коренной тольяттинец, как я могу бросить команду?» Интервью с главным тренером «Лады»
Эксклюзив
«Я коренной тольяттинец, как я могу бросить команду?» Интервью с главным тренером «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android