П. Зубов: Шалунов не грубый игрок, это точно. Происходящее с ним — стечение обстоятельств

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал об игре форварда «Локомотива» Максима Шалунова, который получал дисквалификацию за грубую игру.

— В «Сибири» вы работали и с Максимом Шалуновым, который в последнее время стал одним из самых обсуждаемых игроков лиги. Считаете ли его грубым хоккеистом?

— Он не грубый игрок — это точно. Его становление произошло на моих глазах. Когда я пришёл в «Сибирь» в 2014 году, Максим играл в четвёртой тройке с Губиным и Жафяровым. Он часто попадал в ротацию, как Серёга Шумаков и Костя Окулов. Вот с ними как раз мы вместе с Андреем Тарасенко тогда и работали.

Чтобы Шалунов был каким-то жёстким игроком? Точно нет. Он очень умный, техничный. То, что сейчас с ним происходит, — стечение обстоятельств, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.