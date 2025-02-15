П. Зубов: в правительстве области сказали, что «Лада» будет в приоритете, нас не бросят

Главный тренер «Лады» Павел Зубов заявил о поддержке клуба правительством Самарской области.

— Слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о поддержке команды в ноябре восприняли с воодушевлением?

— Я присутствовал на той встрече, многое было сказано. К нам в начале января ещё приезжал вице-губернатор Дмитрий Яковлев и сказал, что с командой всё будет хорошо, спонсоров ищут, «Лада» будет в приоритете, команду не бросят. Это последнее, что мы слышали из правительства области, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Лада» после 53 матчей нынешнего сезона занимает 10-е место в таблице Востока.