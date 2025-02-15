«Очень душевный человек и хороший друг. Большая потеря». П. Зубов — об Андрее Тарасенко

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался об уходе из жизни Андрея Тарасенко. 11 февраля в Новосибирске игра с «Сибирью» была посвящена памяти Тарасенко.

— «Сибирь» объявила, что игра с «Ладой» в Новосибирске 11 февраля будет посвящена памяти Андрея Тарасенко (интервью было записано 1 февраля. — Прим. «Чемпионата»). Вы работали вместе с ним, расскажите об этом.

— Это отличная инициатива. Работать с ним было одно удовольствие, мы с ним трудились в унисон. Мы дружили семьями, до сих пор общаемся с его женой и детьми. Помимо того, что мы работали в «Сибири», у нас было ещё одно общее дело — у нас росли дети, мы вместе занимались их воспитанием. Когда мы проводили работу с неиграющим составом, защитниками, нападающими, которые к нам приходили, мы брали с собой своих детей и тоже занимались с ними. У нас было много общего в плане воспитания наших детей.

Очень тяжёлая утрата. Большая потеря не только для новосибирского, но и всего российского хоккея. Андрей Владимирович был очень душевным человеком и хорошим другом. Только добрая память о нём, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.