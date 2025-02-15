П. Зубов: Никитин не может, а должен брать Кубок Гагарина с «Локомотивом» в этом году

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о работе Игоря Никитина в ярославском «Локомотиве».

— Один из ваших бывших одноклубников по «Ладе», Игорь Никитин, возглавляет «Локомотив», который уверенно идёт в лидерах КХЛ. Может ли он привести команду к чемпионству в этом году?

— Не может, а должен. Мы с Игорем друзья с 15 лет, познакомились в юношеской сборной СССР. С тех пор знаем друг друга. Он взял Кубок Гагарина с ЦСКА, но «Локомотив» уже давно к этому идёт. Там ядро сформировалось ещё с 2018-2019 годов, когда я там работал. С того времени осталось много ребят. Команда проводит точечные усиления, в конце концов это должно привести к кубку. Весь Ярославль этого ждёт, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.