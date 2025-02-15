«Даже «срать» на льду защитник должен уверенно». П. Зубов – о лакроссах Шараканова

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал об игре защитника тольяттинского клуба Магомеда Шараканова.

– Одно из открытий сезона не только в «Ладе», но и в КХЛ…

– Шараканов?

– Да. В матче с «Ак Барсом» он попытался забросить ещё один лакросс-гол. Как вы относитесь к таким действиям от защитника?

– Билялов был готов к такому. Я долго был тренером защитников и всегда учил своих подопечных играть уверенно и нагло. Это самое основное. Даже «срать» на площадке защитник должен уверенно. Визуально всегда видно, когда такой уверенности у игрока нет. С этим надо бороться и уничтожать в себе. Потому что как бы ты ни пытался такое скрыть, это не получится сделать. Неуверенность на льду всегда видна, нападающие и тренеры противоборствующей команды такое видят. Если я вижу на льду неуверенного в себе защитника у соперника, то всегда говорю своим нападающим идти на него активнее, загонять в скорость и заставлять ошибаться.

У Магомеда присутствуют и уверенность, и наглость, но есть вещи, в которых ему необходимо прибавлять. Мы над этим работаем, чтобы он дальше мог расти и продвигаться как можно выше. Есть уверенность и самоуверенность, а это разные вещи. Уверенность – хорошо, а вот самоуверенность может негативно сказаться на результатах команды.

Если попытка лакросса от защитника обеспечена хорошим прикрытием от нападающего, то это всё работает. Сейчас хоккей уходит от того, чтобы защитники были прибиты к синей линии, а нападающие работали втроём против пятерых. Без взаимодействия со своими защитниками нападающим будет тяжело. Но необходимо всё делать вовремя.

Магомед умеет открываться так, что создаётся угроза чужим воротам. Когда нападающие поддерживают его и остаются на его месте, то это нормально. Поэтому лакроссы не возбраняются, но такое не должно быть поставлено на поток. Подключение защитника должно быть качественным. Оно может быть не единоразовым, но при этом и постоянно такого происходить не должно. Всё должно быть чётко и по делу.

Шараканов такое умеет, но иногда его всё-таки заносит. С этим ему надо быть аккуратнее, он и сам это знает. Но в силу молодости вот этот юношеский максимализм не даёт ему встать на рельсы практичности в обороне, – сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.