П. Зубов: «Лада» играет, как в военное время — кто может держать оружие, тот и выходит

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал о ротации игроков тольяттинского клуба в нынешнем сезоне.

— Ваша цитата после одного из недавних матчей: «Некоторые игроки паразитируют на том, что невозможна ротация». В чём это проявляется?

— Некоторые игроки позволяют себе выйти за рамки определённых установок на игру и достижения результата. В таких случаях на первый план выходит личное эго, а не команда. С этими людьми мы пообщались. Надеюсь, они всё поняли. Сначала должна быть команда, а потом «я», а никак не наоборот.

— Проблема, о которой вы говорите, порождена только отсутствием ротации?

— Не исключаю и усталость, это свойственно для человеческого организма. У некоторых клубов есть длинные скамейки. Когда я работал в «Локомотиве», в «Ак Барсе», мы могли просто убирать из состава по три человека, чтобы их подготовить и завести вместо них троих готовых, которые выходили на свежести и давали энергию команде.

«Лада» в этом плане в очень ограниченных условиях, потому что просто нет достаточного количества игроков. Тех ребят, которые возвращаются в состав после травм, приходится заводить туда вообще без реабилитации. Мы не жалуемся на это ни в коем случае, но такая производственная необходимость у нас сейчас есть.

Только что созванивался с Никитой Попугаевым. Он играет на уколах, а так ты не чувствуешь боли. Вчера он отыграл целый матч с «Ак Барсом», а сегодня у него возникли болевые ощущения, и он ушёл с тренировки. Хорошо, что это на тренировке произошло. Если бы он столкнулся с этим на обезболивающих во время матча, то всё могло бы усугубиться и обернуться куда серьёзнее.

А так у нас сразу после травм в состав вернулись: Черников, Червоненко, Грошев. Бикмуллин на уколах играл. Юртайкина, как только он выздоровел, сразу вернули, хотя он три недели пропустил. Не от хорошей жизни так делаем. Моё кредо: спортсмен должен заходить на матч совершенно здоровым. Игра на уколах — это плей-офф. Не люблю сравнивать нашу ситуацию с плей-офф, но сейчас нам приходится проводить ротацию именно таким способом. Как в военное время — кто может держать оружие в руках, тот и выходит.

В такой ситуации на тех, кто остаётся здоров, накладывается очень многое, включая усталость. Может, от этого потом и появляются всякие непонятные решения на площадке. А на следующий день, когда все остыли, вызываешь того же игрока, и он говорит, что сам не понимает, зачем так сделал. Это может быть как на фоне усталости, так и из-за отсутствия ротации, — сказал Зубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.