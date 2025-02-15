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Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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Спартак — Торпедо: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Спартак» — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 15 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Спартак» — «Торпедо» 15 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

«Спартак» после 53 встреч находится на шестой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 55 игр и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 62 очка.

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