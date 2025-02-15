Расписание матчей ВХЛ на 15 февраля 2025 года
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Сегодня, 15 февраля, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Перерыв
0 : 0
Зауралье
Курган
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры, 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 76 очков за 52 матча. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 53 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.
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