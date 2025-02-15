Расписание матчей ВХЛ на 15 февраля 2025 года

Сегодня, 15 февраля, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался Химик Воскресенск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Рубин Тюмень Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК Ижсталь Ижевск Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры, 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 76 очков за 52 матча. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 53 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.