Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 15 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 84 очка за 56 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 73 очка в 54 матчах. 72 очка после 54 игр — у «Ак Барса», который находится на третьей строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:32
-
08:15
-
08:00
-
07:18
-
05:59
-
05:45
-
02:51
-
02:38
-
01:57
- 14 февраля 2025
-
23:51
-
23:41
-
23:03
-
22:34
-
22:16
-
21:45
-
21:17
-
21:08
-
20:48
-
19:38
-
19:17
-
18:27
-
17:51
-
17:36
-
17:21
-
17:04
-
16:40
-
16:30
-
16:18