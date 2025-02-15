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Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2025 года
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Сегодня, 15 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 84 очка за 56 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 73 очка в 54 матчах. 72 очка после 54 игр — у «Ак Барса», который находится на третьей строчке.

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