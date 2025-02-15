Расписание матчей КХЛ на 15 февраля 2025 года

Сегодня, 15 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 84 очка за 56 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 73 очка в 54 матчах. 72 очка после 54 игр — у «Ак Барса», который находится на третьей строчке.