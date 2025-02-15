Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2025 года

Сегодня, 15 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Крылья Советов Москва Не начался Амурские Тигры Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК ХК Капитан Ступино Не начался МХК Динамо СПб Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Ладья Тольятти Не начался АКМ Новомосковск Новомосковск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК АКМ-Юниор Тульская область Не начался Алмаз Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 15 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является клуб «АКМ Новомосковск», на счету которого всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».