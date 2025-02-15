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Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 15 февраля 2025 года
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Сегодня, 15 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
1-й период
1 : 1
Локо-76
Ярославль
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на 15 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является клуб «АКМ Новомосковск», на счету которого всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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