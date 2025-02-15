«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 15 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Спартак» — «Торпедо» 15 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
«Спартак» после 53 встреч находится на шестой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.
В текущем сезоне «Торпедо» провело 55 игр и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 62 очка.
Комментарии