«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 15 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» после 53 встреч находится на шестой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 55 игр и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 62 очка.