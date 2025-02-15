Расписание дня Турнира четырёх наций на 15 февраля 2025 года

15 февраля и в ночь на 16 февраля пройдут очередные матчи на Турнире четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире и проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей.

В Монреале на «Белл-центре» пройдёт игра турнира между сборными Швеции и Финляндии. Встреча состоится в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

В ночь на 16 февраля, в 4:00 мск, состоится североамериканское дерби, в котором встретятся национальные команды Канады и США.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК Канада Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий чемпионат выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.