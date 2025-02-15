Сушинский оценил, как на Александра Овечкина повлияет пауза в сезоне НХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, как на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина повлияет пауза в сезоне НХЛ из-за Турнира четырёх наций.

«Пауза продолжительностью в две недели не должна негативно сказаться на состоянии Овечкина. Пускай потренируется, отдохнёт — и с новыми силами и эмоциями ринется в бой. Хоккеисты НХЛ во время вынужденного простоя не сидят без дела, а получают всю необходимую нагрузку, прописанную тренерами. Предположу, что у Александра будет всего пара выходных. За 14 дней ничего случиться с ним не должно: паузы в календаре НХЛ случались всегда, и никто не терял форму», — приводит слова Сушинского RT.