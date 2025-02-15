Трёхкратный олимпийский чемпион ответил, за счёт чего у Ливо получается отличный сезон

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался об игре нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо в нынешнем сезоне.

— Феномен Ливо — во многом тренерская заслуга. Вроде бы парень особо быстро не катит, но он встроен в командную игру, плюс есть руки и есть бросок. Подозреваю, найдены какие-то ниточки, которые не смогли найти его тренеры в НХЛ и АХЛ.

Единственное, меня беспокоит отрыв Ливо в споре снайперов. 12 шайб от преследователей, от Яшкина, Галимова и Аймурзина — это очень много. Возникают вопросы к уровню наших нападающих и конкуренции в КХЛ в целом.

— Сколько забьёт Ливо?

— Заметил, что Козлов — хитрый тренер. Вчера в «зелёном дерби» он очень вовремя выпустил Ливо на пустые ворота и на 41-й гол. Думаю, тренерский штаб Уфы в теперь будет ориентировать канадца на 50 шайб. Для нынешней Уфы девять шайб Ливо в 14 матчах — вполне реальный график, — приводит слова Давыдова Russia-hockey.