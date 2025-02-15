«В январе ситуация сложилась очень опасная». Кагарлицкий — о борьбе «Торпедо» за плей-офф

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о борьбе нижегородского клуба за выход в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ.

— Сильное в январе было давление на команду, когда «Куньлунь» подобрался к вам очень близко?

— Мы не собирались останавливаться. И не собираемся сейчас — хотим забраться как можно выше. Понятно, что, когда в январе «Куньлунь» отставал от нас всего на три очка, ситуация сложилась очень опасная. У нас была плохая серия из нескольких поражений. Надо было поворачивать ситуацию. Считаю, что у нас это получилось. Мы движемся в правильном направлении, — приводят слова Кагарлицкого «Известия».

Сегодня, 15 февраля, состоится встреча нижегородского клуба с московским «Спартаком». Начало игры — в 17:00 мск.