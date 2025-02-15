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«В январе ситуация сложилась очень опасная». Кагарлицкий — о борьбе «Торпедо» за плей-офф

«В январе ситуация сложилась очень опасная». Кагарлицкий — о борьбе «Торпедо» за плей-офф
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Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о борьбе нижегородского клуба за выход в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ.

— Сильное в январе было давление на команду, когда «Куньлунь» подобрался к вам очень близко?
— Мы не собирались останавливаться. И не собираемся сейчас — хотим забраться как можно выше. Понятно, что, когда в январе «Куньлунь» отставал от нас всего на три очка, ситуация сложилась очень опасная. У нас была плохая серия из нескольких поражений. Надо было поворачивать ситуацию. Считаю, что у нас это получилось. Мы движемся в правильном направлении, — приводят слова Кагарлицкого «Известия».

Сегодня, 15 февраля, состоится встреча нижегородского клуба с московским «Спартаком». Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Спартак» — «Торпедо» 15 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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