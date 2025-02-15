Экс-защитник «Трактора» Виктор Антипин: в Челябинске крутая организация, это удивило

Бывший защитник «Трактора», а ныне хоккеист «Барыса» Виктор Антипин высказался об игре в стане челябинского клуба. Игрок обороны присоединился к «Трактору» в межсезонье 2023 года. В сезоне- 2023/2024 он провёл 69 матчей, включая регулярный чемпионат и плей-офф, в которых забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач.

– Какие впечатления остались от игры в Челябинске?

– Только положительные впечатления. В Челябинске крутая организация, меня это приятно удивило. Не могу сказать ничего плохого о своём этапе в «Тракторе», – приводит слова Антипина Metaratings.

Ранее Виктор Антипин высказался о своих впечатлениях от игры в Национальной хоккейной лиге.