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Экс-защитник «Трактора» Виктор Антипин: в Челябинске крутая организация, это удивило

Экс-защитник «Трактора» Виктор Антипин: в Челябинске крутая организация, это удивило
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Бывший защитник «Трактора», а ныне хоккеист «Барыса» Виктор Антипин высказался об игре в стане челябинского клуба. Игрок обороны присоединился к «Трактору» в межсезонье 2023 года. В сезоне- 2023/2024 он провёл 69 матчей, включая регулярный чемпионат и плей-офф, в которых забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач.

– Какие впечатления остались от игры в Челябинске?
– Только положительные впечатления. В Челябинске крутая организация, меня это приятно удивило. Не могу сказать ничего плохого о своём этапе в «Тракторе», – приводит слова Антипина Metaratings.

Ранее Виктор Антипин высказался о своих впечатлениях от игры в Национальной хоккейной лиге.

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