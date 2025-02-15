Швеция — Финляндия: во сколько начало матча Турнира четырёх наций, где смотреть

15 февраля пройдёт очередной матч на Турнире четырёх наций. В Монреале на «Белл-центре» пройдёт игра турнира между сборными Финляндии и США. Встреча состоится в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

В России официальной трансляции матча не предусмотрено. Встречу покажут канадские и американские телеканалы.

Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.