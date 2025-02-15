«Трактор» одержал победу в четвёртом из последних пяти матчей, одолев в гостях «Адмирал»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Глотов, Дэй) – 04:47 (5x3) 1:1 Принс (Степанов) – 14:13 (5x5) 1:2 Шабанов (Дэй, Коромыслов) – 16:20 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На пятой минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Василия Глотова и Логана Дэя открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Дмитрий Завгородний с передачи Егора Степанова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Максим Шабанов с передач Логан Дэя и Арсения Коромыслова вновь вывел челябинский клуб вперёд.
Это был четвёртый матч команд в сезоне. В двух предыдущих встречах сильнее был «Трактор», в одной — «Адмирал».
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