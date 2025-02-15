«Трактор» одержал победу в четвёртом из последних пяти матчей, одолев в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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На пятой минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Василия Глотова и Логана Дэя открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Дмитрий Завгородний с передачи Егора Степанова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Максим Шабанов с передач Логан Дэя и Арсения Коромыслова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

Это был четвёртый матч команд в сезоне. В двух предыдущих встречах сильнее был «Трактор», в одной — «Адмирал».