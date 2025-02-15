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Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА Арене», и подарил кепку СКА

Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА Арене», и подарил кепку СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Барысом» (5:2) встретился с фанатом «Ак Барса» из Астаны, задержанным на «СКА Арене», и подарил ему кепку армейского клуба.

«Не просто так я после матчей благодарю болельщиков. Мы действительно должны делать всё для них: играть в зрелищный хоккей, обеспечивать комфорт и безопасность на стадионе, организовывать доступные трансляции в отличном качестве. Поэтому задержание молодого зрителя на нашем домашнем матче с «Ак Барсом» — ситуация, которую не хотелось бы видеть в хоккее. Если правила полиции идут вразрез с давними спортивными традициями, нужно решать этот вопрос. Обсуждать такие вещи на самом высоком уровне. Обычный человек, не сделавший ничего плохого, не должен вместо просмотра игры проводить вечер в отделении полиции.

Фото: Телеграм-канал Ротенберга

Оказалось, что Амир — тот самый мальчик, бросивший на лёд шапку, — живёт в Астане. Мы пригласили его на игру с «Барысом», после матча пообщались у нашей раздевалки, подарили сувениры. Хоккей должен приносить болельщикам исключительно положительные эмоции. Надеюсь, мы ещё увидим Амира на играх КХЛ и особенно — на «СКА Арене». Будем этому очень рады», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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