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«Амур» сравнял счёт за секунду до конца третьего периода, но проиграл «Автомобилисту»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

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На четвёртой минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Кирилла Воробьёва открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Алекс Бродхёрст с передач Девина Броссо и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте второго периода Кирилл Воробьёв с передач Александра Шарова и Евгения Кашникова вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

За секунду до конца третьего периода Илья Талалуев сделал счёт 2:2.

В овертайме Брукс Мэйсек принёс гостям победу.