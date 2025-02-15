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Амур — Автомобилист, результат матча 15 февраля 2024, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Амур» сравнял счёт за секунду до конца третьего периода, но проиграл «Автомобилисту»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев, Воробьёв) – 03:19 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Броссо, Барулин) – 16:29 (5x3)     1:2 Воробьёв (Шаров, Кашников) – 36:20 (5x5)     2:2 Талалуев (Броссо, Бродхёрст) – 59:59 (5x4)     2:3 Мэйсек (Да Коста) – 62:55 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Кирилла Воробьёва открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Алекс Бродхёрст с передач Девина Броссо и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте второго периода Кирилл Воробьёв с передач Александра Шарова и Евгения Кашникова вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

За секунду до конца третьего периода Илья Талалуев сделал счёт 2:2.

В овертайме Брукс Мэйсек принёс гостям победу.

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