В начале первого периода матча «Амур» — «Автомобилист» Рыжиков и Шашков устроили драку
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В самом начале первого периода матча «Амур» — «Автомобилист» защитник хабаровского клуба Сергей Рыжиков и нападающий екатеринбургской команды Никита Шашков устроили яркую драку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев, Воробьёв) – 03:19 (5x5) 1:1 Бродхёрст (Броссо, Барулин) – 16:29 (5x3) 1:2 Воробьёв (Шаров, Кашников) – 36:20 (5x5) 2:2 Талалуев (Броссо, Бродхёрст) – 59:59 (5x4) 2:3 Мэйсек (Да Коста) – 62:55 (4x3)
«Амур» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» имеет в активе 73 очка и располагается на третьем месте в таблице Востока.
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