В начале первого периода матча «Амур» — «Автомобилист» Рыжиков и Шашков устроили драку

В самом начале первого периода матча «Амур» — «Автомобилист» защитник хабаровского клуба Сергей Рыжиков и нападающий екатеринбургской команды Никита Шашков устроили яркую драку.

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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Амур» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» имеет в активе 73 очка и располагается на третьем месте в таблице Востока.