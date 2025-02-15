Главный тренер «Автомобилиста» в игре с «Амуром» нецензурно выражался в общении с судьями

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в игре с «Амуром» нецензурно выражался в общении с судьями. Слова наставника уральского клуба попали в эфир КХЛ ТВ.

Кроме того, Заварухин попытался схватить одного из арбитров встречи за руку после разговора.

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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Амур» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» имеет в активе 73 очка и располагается на третьем месте в таблице Востока.