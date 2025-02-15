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Главный тренер «Трактора» Гру оценил гостевую победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Гру оценил гостевую победу над «Адмиралом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о гостевой победе над «Адмиралом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Глотов, Дэй) – 04:47 (5x3)     1:1 Принс (Степанов) – 14:13 (5x5)     1:2 Шабанов (Дэй, Коромыслов) – 16:20 (5x5)    

— Это хорошая победа, мне очень понравилось, как мы выступали. Хотел бы отметить вратаря соперника. На мой взгляд, у «Адмирала» это лучший игрок матча, держал их в тонусе. Также хотел бы отметить наши спецбригады меньшинства и голкипера Зака Фукале — когда в третьем периоде нужно было выстоять, ребята это сделали. В целом в матче было много борьбы, хорошая победа.

— Действия вратарей сегодня повлияли на исход встречи?
— Да, повторюсь, вратарь соперника — это один из лучших игроков матча. Как минимум в двух периодах он невероятно выступал в воротах. Отмечу и Зака Фукале. Несмотря на то что наши бригады меньшинства хорошо действовали, в конце, в формате «4х6», когда мы получили удаление, требовалось много усилий, и Зак делал всё от него зависящее в воротах, — приводит слова Гру сайт «Трактора».

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