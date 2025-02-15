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Вячеслав Быков рассказал о причинах успешной игры «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ

Вячеслав Быков рассказал о причинах успешной игры «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне.

— Есть явный лидер всего чемпионата: «Локомотив». Он сильнее всех?
— «Локомотив» является одним из первопроходцев лиги, взяв стратегию на развитие вертикали клуба со своей академией и точечным усилением за счёт качественных иностранных игроков. На мой взгляд, эта стратегия и высококвалифицированный тренерский штаб во главе с тренером Игорем Никитиным и даёт хорошие результаты, — приводит слова Быкова «Спорт день за днем».

«Локомотив» провёл 56 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 84 очка.

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