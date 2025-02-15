Николай Заварухин: хотелось бы сказать больше, но лучше потратить средства на детдом

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после игры с «Амуром» прокомментировал итоги встречи.

— Рады победе, интересный матч был, скорости большие. Было желание у парней, живая команда. Наши удаления, наверное, ломали игру, но забили хорошие голы. Поздравляю Кирилла Воробьёва с первой шайбой! Много было меньшинства, неприятную шайбу в концовке пропустили, но команда была жива и правильно отреагировала на этот гол. Заслуженно победили. Давно не видел такого — наверное, только в 90-е. Это спорт, хоккей, здесь ничего не сделаешь, победа даёт нам сил.

— Как отметите 20 заблокированных бросков?

— Ребята старались в этом компоненте, были невынужденные удаления. Хотелось бы сказать больше, но не буду говорить. Лучше эти финансы потратить на детский дом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что «Автомобилист» получил 17 минут штрафа, «Амур» — девять.

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.