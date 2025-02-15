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Николай Заварухин: хотелось бы сказать больше, но лучше потратить средства на детдом

Николай Заварухин: хотелось бы сказать больше, но лучше потратить средства на детдом
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Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после игры с «Амуром» прокомментировал итоги встречи.

— Рады победе, интересный матч был, скорости большие. Было желание у парней, живая команда. Наши удаления, наверное, ломали игру, но забили хорошие голы. Поздравляю Кирилла Воробьёва с первой шайбой! Много было меньшинства, неприятную шайбу в концовке пропустили, но команда была жива и правильно отреагировала на этот гол. Заслуженно победили. Давно не видел такого — наверное, только в 90-е. Это спорт, хоккей, здесь ничего не сделаешь, победа даёт нам сил.

— Как отметите 20 заблокированных бросков?
— Ребята старались в этом компоненте, были невынужденные удаления. Хотелось бы сказать больше, но не буду говорить. Лучше эти финансы потратить на детский дом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что «Автомобилист» получил 17 минут штрафа, «Амур» — девять.

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев, Воробьёв) – 03:19 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Броссо, Барулин) – 16:29 (5x3)     1:2 Воробьёв (Шаров, Кашников) – 36:20 (5x5)     2:2 Талалуев (Броссо, Бродхёрст) – 59:59 (6x4)     2:3 Мэйсек (Да Коста) – 62:55 (4x3)    
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