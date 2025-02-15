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Нападающий «Капитана» во встрече МХЛ забил лакросс-гол в меньшинстве

Нападающий ХК «Капитан» Аркадий Логинов во встрече OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с санкт-петербургским «Динамо» забил лакросс-гол в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ.

«Капитан» с 35 очками в активе занимает шестое место в Серебряном дивизионе Западной конференции. «Динамо» с 58 очками располагается на пятом месте в Золотом дивизионе Запада.

По состоянию на 15 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является клуб «АКМ Новомосковск», на счету которого всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».