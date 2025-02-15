В Новосибирске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, на «Сибирь-Арене» установлен новый рекорд посещаемости. На игре присутствуют 11 506 зрителей.

«Сибирь» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 58 очка за 53 встреч.

На данный момент «Металлург» провёл 54 матча и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.