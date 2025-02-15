Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Пеньковский – 00:44 1:1 Рыжих (Кривченков) – 04:35 (3x3) 1:2 Бородкин (Егор Иванов) – 12:58 (3x3) 2:2 Гриценко (Романов) – 13:38 (3x3) 2:3 Егор Иванов (Бородкин) – 17:54 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
15 февраля 2025, суббота. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 9
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Олейников (Марченков) – 00:40 (3x3) 0:2 Шмелёв (Гончар) – 01:05 (3x3) 0:3 Гончар (Шмелёв) – 03:09 (3x3) 1:3 Елизаров (Романов) – 03:44 (3x3) 1:4 Марченков (Харькин) – 06:44 (3x3) 1:5 Гончар (Кузьменко) – 08:10 (3x3) 1:6 Олейников (Марченков) – 09:09 (3x3) 1:7 Харькин (Шмелёв) – 11:44 (3x3) 1:8 Варфоломеев (Шмелёв) – 16:50 (3x3) 1:9 Марченков (Олейников) – 20:48 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
15 февраля 2025, суббота. 11:45 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Богуш (Бородкин) – 03:33 (3x3) 0:2 Пеньковский (Шумаков) – 07:34 (3x3) 1:2 Шама (Лямин) – 16:05 (3x3) 2:2 Фиськов (Чесалин) – 20:55 (3x3) 2:3 Пеньковский – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
15 февраля 2025, суббота. 12:40 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чесалин – 02:03 2:0 Шама (Гусынин) – 11:46 (3x3) 2:1 Гончар (Варфоломеев) – 13:12 (3x3) 2:2 Варфоломеев (Шмелёв) – 15:37 (3x3) 3:2 Чесалин – 16:04
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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