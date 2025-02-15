Трёхкратный чемпион мира рассказал, почему Александру Овечкину не следует худеть

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о весе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Похудев, в выносливости Александр точно не прибавит. Самое главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес. Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю: россиянин понимает, что делает. Судя по статистике, сбрасывать ему ничего не надо. Если же похудеет, гарантированно потеряет в мощи и в харизме», — приводит слова Терещенко RT.

Ранее чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, как на Александра Овечкина повлияет пауза в сезоне НХЛ из-за Турнира четырёх наций.