Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чуть-чуть не хватает денег». Крикунов — о нестабильной игре «Торпедо»

«Чуть-чуть не хватает денег». Крикунов — о нестабильной игре «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал нестабильную игру нижегородского «Торпедо».

«В КХЛ есть команды, которым чуть-чуть не хватает денег, чтобы приобретать серьёзных игроков. Это касается и «Торпедо». У них небольшой бюджет, поэтому им тяжело запрыгивать так высоко. «Северсталь» поднялась, это сразу привлекло внимание многих. Так что судьба «Торпедо» — быть недофинансированным клубом. Я работал в «Нефтехимике», там была такая же ситуация. А ребят, которые заиграют в этом сезоне в «Торпедо», совсем скоро разберут», — цитирует Крикунова LiveResult.

Сегодня, 15 февраля, состоится встреча нижегородского клуба с московским «Спартаком». Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Спартак» — «Торпедо» 15 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Материалы по теме
«В январе ситуация сложилась очень опасная». Кагарлицкий — о борьбе «Торпедо» за плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android