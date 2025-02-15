«Чуть-чуть не хватает денег». Крикунов — о нестабильной игре «Торпедо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал нестабильную игру нижегородского «Торпедо».

«В КХЛ есть команды, которым чуть-чуть не хватает денег, чтобы приобретать серьёзных игроков. Это касается и «Торпедо». У них небольшой бюджет, поэтому им тяжело запрыгивать так высоко. «Северсталь» поднялась, это сразу привлекло внимание многих. Так что судьба «Торпедо» — быть недофинансированным клубом. Я работал в «Нефтехимике», там была такая же ситуация. А ребят, которые заиграют в этом сезоне в «Торпедо», совсем скоро разберут», — цитирует Крикунова LiveResult.

Сегодня, 15 февраля, состоится встреча нижегородского клуба с московским «Спартаком». Начало игры — в 17:00 мск.