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Сибирь — Металлург, результат матча 15 февраля 2024, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Металлург» был сильнее «Сибири», прервав победную серию новосибирского клуба
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лайпсик (Бек) – 02:48 (5x5)     1:1 Орехов (Михайлис, Канцеров) – 25:39 (5x4)     1:2 Козлов (Силантьев, Зернов) – 26:49 (5x5)     1:3 Орехов (Михайлис) – 31:25 (5x4)     2:3 Андреофф (Лайпсик) – 39:59 (5x5)     2:4 Силантьев (Зернов, Коробкин) – 52:09 (5x5)     2:5 Вовченко – 58:57 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте первого периода Брендан Лайпсик с передачи Тейлора Бека открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передач Никиты Михайлиса и Романа Канцерова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Андрей Козлов с передач Дмитрия Силантьева и Дениса Зернова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Валерий Орехов с передачи Никиты Михайлиса сделал счёт 3:1. За секунду до конца периода Энди Андреофф с передачи Брендана Лайпсика сократил отставание «Сибири» до минимума.

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Силантьев сделал счёт 4:2. В конце игры Даниил Вовченко установил окончательный счёт в матче.

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