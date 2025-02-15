«Металлург» был сильнее «Сибири», прервав победную серию новосибирского клуба

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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

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На третьей минуте первого периода Брендан Лайпсик с передачи Тейлора Бека открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передач Никиты Михайлиса и Романа Канцерова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Андрей Козлов с передач Дмитрия Силантьева и Дениса Зернова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Валерий Орехов с передачи Никиты Михайлиса сделал счёт 3:1. За секунду до конца периода Энди Андреофф с передачи Брендана Лайпсика сократил отставание «Сибири» до минимума.

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Силантьев сделал счёт 4:2. В конце игры Даниил Вовченко установил окончательный счёт в матче.