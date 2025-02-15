Комментатор Роман Скворцов сообщил, что проведёт в больнице ещё около недели

Комментатор Роман Скворцов выразил слова благодарности за поддержку после того, как он попал в больницу из-за нападения в Новосибирске, и сообщил, что проведёт в больнице ещё около недели.

«Ребят, и девчата, естественно, я быстро! Не прочитал ещё даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвёл. Всё будет хорошо, недельку ещё надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Скворцов в своём телеграм-канале.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.