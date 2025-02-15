«Спартак» — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 15 февраля, в Москве, на арене «Мегаспорт» состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025, в котором столичный «Спартак» примет нижегородское «Торпедо».
Состав «Спартака»:
Фото: ХК «Спартак»
Состав «Торпедо»:
Фото: ХК «Торпедо»
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками. «Торпедо» идёт на восьмой строчке Запада с 62 очками. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.
Отметим, что команда Игоря Ларионова праздновала победу над «Спартаком» в трёх последних матчах между этими командами. В последний раз москвичи обыгрывали нижегородцев в рамках КХЛ 14 сентября 2024 года (4:2).