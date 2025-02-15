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Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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«Спартак» — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Спартак» — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 15 февраля, в Москве, на арене «Мегаспорт» состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025, в котором столичный «Спартак» примет нижегородское «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Спартака»:

Фото: ХК «Спартак»

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками. «Торпедо» идёт на восьмой строчке Запада с 62 очками. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.

Отметим, что команда Игоря Ларионова праздновала победу над «Спартаком» в трёх последних матчах между этими командами. В последний раз москвичи обыгрывали нижегородцев в рамках КХЛ 14 сентября 2024 года (4:2).

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