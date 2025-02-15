Команда Лукашенко обыграла сборную Минской области в матче РХЛ

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Сегодня, 15 февраля, состоялся очередной матч в рамках группового этапа Республиканской хоккейной лиги (РХЛ) Беларуси, в котором команда первого Президента страны Александра Лукашенко нанесла поражение сборной Минской области со счётом 3:2.

За команду первого Президента Беларуси выступил сын Александра Лукашенко Николай Лукашенко, который в этой встрече сделал две результативные передачи. Решающий гол в матче был забит за 2:47 до окончания третьего периода. На трибунах команду Минской области поддерживал глава столичного региона Александр Турчин.

На данный момент команда Президента Беларуси возглавляет таблицу группового этапа с 10 очками. Сборная Минской области идёт следом с восемью баллами.

Отметим, что обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.